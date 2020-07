Bei Grünschnittarbeiten im Streckenbereich der Aspangbahn ist am Dienstagvormittag ein 57 Jahre alter ÖBB-Mitarbeiter von der Motorsense eines Kollegen (25) schwer verletzt worden. Er wurde in das Landesklinikum Baden eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. In die Erhebungen nach dem Unfall ist auch das Arbeitsinspektorat eingebunden.

Laut Polizei wurde der 57-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung von der Motorsense seines jüngeren Arbeitskollegen aus dem Bezirk Neusiedl am See im Bereich des linken Unterschenkels verletzt. Er erlitt demnach Schnittwunden.