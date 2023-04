Sachbeschädigung und Rauferei im Erstaufnahmezentrum: Drei Jahre Haft

Der Angeklagte bekannte sich nur zur Sachbeschädigung schuldig, den Angriff im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen rechtfertigte er damit, dass drei Afrikaner bei der Essensausgabe eine Familie mit zwei Kindern bedroht hätten. Der Algerier gab an, dass es im Zuge der anschließenden Streitigkeiten zu Stößen zwischen ihm und den Angreifern gekommen sei. „Ich habe aber nur die Familie schützen wollen.“ Von einem Angriff mit einer Schere will er nichts wissen. Auf das Auto habe er nur eingetreten, weil er aus dem Zentrum verwiesen worden sei und es in dieser Nacht geschneit habe. Die Tür der Krankenstation, auf die er laut Anklage gemeinsam mit einem zweiten Mann mit Krücken und Sessel eingeschlagen haben soll, sei durch ihn nicht beschädigt worden. „Ich musste nur mit den Krücken anklopfen.“ Dass er allerdings wütend war, weil er warten musste, gab der Mann auch zu. Bei den Diebstählen aus Autos in Traiskirchen und Guntramsdorf soll der 28-Jährige mit einem Mittäter Kleidung, zwei Softguns, ein Apple iPad und Bargeld erbeutet haben.

Da ihn mehrere Zeugen vor Gericht belasteten, wurde der Mann unter anderem wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

