Personelle Änderungen beim Sozialmarkt "Der gute Laden" in Traiskirchen. Claudia Fürst hat ihre Funktion als neue Projektleiterin angetreten, sie beerbt damit Christopher Käferle, der sich beruflich anderen Aufgaben widmen wird. „Danke an Christopher für seinen großartigen Einsatz. Mit deiner Unterstützung hat sich der gute Laden als eine soziale Drehscheibe in der Stadt etabliert, der ein Ort des sozialen Miteinanders ist und in dem jede und jeder herzlich aufgenommen wird“, bedanken sich die Obfrauen, SPÖ-Gemeinderätin Karin Blum sowie Dorli Tod.

Dank für Engagement

„Claudia Fürst wünschen wir für ihren Start als Projektleiterin alles Gute und freuen uns, dass wir mit ihr eine engagierte und aktive Nachfolgerin gefunden haben, die von unserem tollen Team an ehrenamtlichen Helfern tatkräftig unterstützt wird", so die Obfrauen weiter. Der "Gute Laden" sei von Anfang an gut angenommen worden, es gebe "viel positives Feedback", freut sich SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler. Auch er bedankt sich bei Christopher Käferle für sein Engagement und heißt Projektleiterin Claudia Fürst herzlich willkommen.

Auch Kaffeehaus steht für Gäste bereit

„Der Gute Laden“ wird laut Stadtgemeinde nicht nur von Personen besucht, die über wenig Einkommen verfügen und dort aus einem breiten Sortiment günstig einkaufen können. Der Sozialmarkt beherbergt auch ein kleines Kaffee und ist daher ein beliebter Treffpunkt für alle, die eine entspannte Atmosphäre, eine gute Tasse Kaffee und den selbstgebackenen Kuchen der freiwilligen Helfer zu schätzen wissen. "

Traiskirchner, deren monatliche Einkünfte unter der Einkommensgrenze liegen – das heißt wenn einer Einzelperson weniger als 940 Euro und einem Paar weniger als 1400 Euro im Monat zur Verfügung stehen – können den Sozialmarkt nutzen. Die entsprechende Berechtigungskarte kann man am Sozialamt beantragen", informiert die Stadtgemeinde in einer Aussendung.