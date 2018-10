Ab sofort bittet die Badener NÖN jede Woche eine Traiskirchnerin oder einen Traiskirchner, der sich in einem oder mehreren Bereichen besonders engagiert, vor den Vorhang. Diese Person kann zum Beispiel in den Bereichen Politik, Vereinswesen, Kunst und Kultur, Musik oder in verschiedensten anderen tätig sein. Sie kennen jemanden, der einmal „vor den Vorhang“ gehört? Schreiben Sie uns: redaktion.baden@noen.at, Betreff „Traiskirchner vor den Vorhang“.