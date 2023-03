Mercedes erfasste Radfahrer: Jede Hilfe kam zu spät

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der L163 zwischen Traiskirchen und Trumau. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Mödling war mit seinem Mercedes in Richtung Trumau unterwegs. Er erfasste unmittelbar nach der Überführung über die A2 einen 42-jährigen Radfahrer aus Traiskirchen. Der Radfahrer wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem Feld zum Liegen. Trotz Ersthelfern und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ziel der Männer war die gleiche Sportveranstaltung in Trumau

Der Radfahrer soll laut Polizei ohne Beleuchtung und dunkel gekleidet auf der finsteren Freilandstraße unterwegs gewesnen sein. Ein tragisches Detail des tödlichen Unfalls ist, dass der Pkw-Fahrer und der Radfahrer sich kannten. Beide waren vermutlich im gleichen Sportverein aktiv und befanden sich auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung in Trumau.

Das Rad des verunglückten Radfahrers aus Traiskirchen. Foto: Thomas Lenger

