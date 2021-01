Vor einer Trafik in Traiskirchen wollte ein unbekannter Täter am 1. Jänner einen Zigarettenautomaten mit einem Böller sprengen. Der unbekannte Täter zündete den Feuerwerkskörper in einem Zigarettenautomaten. Dieser wurde zwar innen schwer beschädigt, aber nicht geöffnet.

Die alarmierte Polizei war wenig später vor Ort, vom Täter fehlte jedoch jede Spur. Der Sachschaden ist groß.

