Die 64 Kandidaten der ORF-Show „Starmania 21“ stehen fest. In der ersten Qualifikationsrunde am 26. Februar singen 16 Personen um den Aufstieg in eines der Semifinale. Darunter findet sich auch eine der jüngsten Teilnehmerinnen im Feld, Vanessa Dulhofer, 16, aus Traiskirchens Stadtteil Möllersdorf.

Zur NÖN sagt sie: „Ich singe schon ewig, meine Oma war immer besonders stolz auf mich und meinen Gesang. Angemeldet hat mich auch meine Oma, daraufhin habe ich ein Bewerbungsvideo an den ORF geschickt. Es war schon ein Wahnsinn, als der Anruf vom ORF kam und ich erfuhr, dass ich mit dabei sein werde.“

Seit dem singt Vanessa jeden Tag, „meine Mama kann‘s gar nicht mehr hören“, meint Vanessa lachend, die aber sicher sein kann, dass nicht nur ihre Freunde stolz darauf sind, dass sie den Sprung in die erste Qualifikationsrunde geschafft hat, sondern auch ihre gesamte Familie. Die Vorfreude und die Nervosität bei Vanessa steigen täglich, wenn sie an den kommenden Freitag denkt, wo sie erstmals auf der „Starmania 21“-Bühne stehen wird.

Die jetzige Situation sieht sie als junger Mensch sehr pragmatisch. „Aufgrund der gegenwärtigen Situation kann man eh nicht viel mit Freunden machen“ und denkt dabei an eines ihrer Hobbys, das Abtauchen in Unterwasserwelten. „Ich liebe zwar meine Freunde, aber die Gesundheit meiner Familie geht vor“, betont Vanessa, die gerade auf der Suche nach einer Lehrstelle ist.

Ihr schwebt eine Aufgabe im sozialen Bereich vor, natürlich wäre es auch cool, Musikerin zu werden. Privat mag sie sanfte Musiktöne wie Balladen. Und deutsche Popmusik, „die habe ich jetzt für mich entdeckt“, sagt die junge Sängerin, die bisher englischsprachige Popmusik bevorzugte. Welches Lied sie in der ersten Qualifikationsrunde singen wird, bleibt noch ein Geheimnis.

Eines ist jedoch fix: Begleiten wird sie Oma Petra, immerhin hat sie ihre Enkelin auch angemeldet. Die Songs für die Show hat sie selbst rausgesucht, aber auch hier war die Oma quasi als Coach mit dabei: „Meine Oma hat mich beraten, sie hat mir gesagt, was ich anders machen soll, um ein Lied besser präsentieren zu können.“

Nach Vanessa wird nächste Woche David Mannhart (15) aus Trumau in der zweiten Qualifikationsrunde sein Talent unter Beweis stellen – mehr über den jungen Mann lesen Sie kommende Ausgabe.