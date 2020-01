Ein volles "La Rossa" am Traiskirchner Hauptlatz, auch das angebaute Partyzelt war zum Bersten voll. Die begeistere Menschenmenge rief nach ihm, nach Stadtchef Andi Babler, SPÖ.

Der enttäuschte seine Fans auch nicht, "Danke dass ihr da seits", rief Babler in das Publikum. Er bedankte sich bei all seinen Unterstützern und betonte noch mal: "Wir lassen in Traiskirchen niemanden zurück. Wir sind eine solidarische Stadt. Wir schauen in dieser Stadt auf alle, die hier leben." Einen ganz besonderen Dank richtete Babler an seine Kandidatinnen und Kandidaten.

Die NEOS hatten ihren Wahlkampfabschluss zwei Tage zuvor in den Stadtsälen mit einem U2-Tribute-Konzert gefeiert, dem Konzert ging eine Diskussion mit Helmut Brandstätter zum Thema Medien voraus.