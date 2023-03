Andi Babler als Star-Talk-Gast im Kreisky Forum

Robert Misik sprach mit ihm über seine Leitidee einer solidarischen Gemeinschaft. Tage später war er dann gefragt beim „Salon Pilz“ von Peter Pilz in der ausverkauften Kulisse Wien. Andi Babler lieferte im Gespräch mit Peter Pilz neue und interessante Einblicke in den derzeitigen Zustand der Politik. Am 14. März ist er im Volkstheater auf der Bühne zu erleben, Natascha Strobl spricht mit ihm über die politische Lage. Wer dabei sein möchte, es gibt noch Karten dafür unter:

www.volkstheater.at

