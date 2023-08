Abschied von Pottensteiner Original

Walter Hacker gehörte zu den Leuten, die man einfach mochte. Bei jedem Spaß dabei und überall ein gern gesehener Gast. Er war auch in den sozialen Medien ein beliebter und unterhaltsamer Diskussionspartner. Bekannt war Walter Hacker auch für seine Kunst des Dichtens, das er jahrelang betrieb.

Der Rauchfangkehrermeister in Ruhe verstarb nach längerer Krankheit kurz vor seinem 76. Geburtstag.

Beigesetzt wird Walter Hacker am Donnerstag, dem 31. August, um 14.30 Uhr nach der heiligen Messe am Ortsfriedhof Pottenstein im Familiengrab.

Neben seiner tieftrauernden Familie hinterlässt er eine große Lücke bei zahlreichen Freunden und Bekannten. Betroffen zeigt sich auch SPÖ-Bürgermeister Daniel Pongratz: „Mit Walter Hacker verlieren wir ein echtes Pottensteiner Original. Bekannt als Rauchfangkehrermeister in Ruhe und in letzter Zeit vor allem als Hobbypoet im Internet. Mit seinen fantastischen, selbstgereimte Gedichten hat er immer für Unterhaltung gesorgt. Mein aufrichtiges Beileid an seine Frau Helene, die ja auch als geschäftsführende Gemeinderätin fungiert, sowie seine Kinder und die gesamte Trauerfamilie. Unser Walter wird uns ewig in guter Erinnerung bleiben“.