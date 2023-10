Fest der 1.000 Lichter in Furth/Triesting

Bezaubernd war kürzlich wieder das „Fest der 1000 Lichter“ in der rund 850 kleinen Seelengemeinde Furth. Nach der heiligen Messe, die Pfarrer Josef Failer zelebrierte, wurden die Besucher nicht nur mit einem Hauch von Mystik verwöhnt, sondern auch mit der traumhaften Kulisse des Further Hauptplatzes. An die 2.500 Kerzen verzauberten nicht nur den Dorfplatz, sondern auch alle Besucher.

Der Pfarrgemeinderat rund um Obmann Franz Seewald sorgten für einen reibungslosen Ablauf und für Kulinarik aus der Region. Bürgermeister Alois Riegler (ÖVP) stattete ebenso einen Besuch ab wie Vizebürgermeisterin Natascha Partl (ÖVP) und Vizebürgermeister Josef Ungerböck (ÖVP) aus Weissenbach.