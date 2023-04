Badenerin erfüllt sich in Sri Lanka ihren Traum

Wie berichtet, lebt die Badener Autorin Irene „Ira“ Knechtel seit Oktober 2020 in Sri Lanka bei ihrer großen Liebe Chanaka. Fünf Jahre zuvor hatte sie den feschen Surflehrer kennengelernt und sich verliebt. Sie beschloss, ein Jahr dort zu verbringen. Die Liebe der zwei blieb ungebrochen und gipfelte im Juni 2020 in einer Märchenhochzeit.

Ira, Hund Ginger und Chanaka genießen die Traumaussicht. Foto: Knechtel

Mittlerweile hat Knechtel mit ihrem Mann nach langer Suche eine Traumimmobilie erworben und zum Luxus-Refugium umgebaut. Es handelt sich um eine Architekten-Villa mit einer Wohnfläche von ca. 350 m² in einer Ebene, nachempfunden dem Baustil des bekannten Architekten-Brüderpaars Geoffrey und Bewis Bawa, die auch das Parlamentsgebäude in Colombo entwarfen. Signifikant für ihren Baustil sind Säulen, lang gezogene Terrassen, eine Art Terrakottaböden, Dächer nach altem Vorbild gedeckt, Natursteinböden und in die Haus-Front eingelassene Frangipanibäume.

Blick ins Innere der Chaleni Villa. Die Möbel sind antik, die Sitzmöbel im Thonetstil, dazu Rattanmöbel. Foto: Knechtel

Die Bawa-Villen wurden bevorzugt an Gewässern gebaut. Der Garten der Chaleni Villa ist 400 Quadratmeter groß, verfügt am Flussufer über einen Bootssteg und ist in der Nacht mit Spots beleuchtet.

Blick auf den Infinity Pool – mit Motorboot-Platz in Sichtweite. Foto: Knechtel

„Wir schweben gemeinsam auf Wolke 7“

Ira Knechtel gerät ins Schwärmen: „Ich denke, dass Chanaka und mir mit dem Erwerb dieser Traumimmobilie ein ganz großer Wurf gelungen ist. Wir sind dankbar und überglücklich, dieses Refugium zu besitzen, und schweben gemeinsam auf Wolke 7!“ Die Villa liegt direkt neben dem Bentota River, „es schaut hier fast so aus wie im Amazonas.“ Chanaka hat den Bootsführerschein und bietet Fahrten am Fluss und Ausflüge an. Ein halbes Jahr lang haben sie gebraucht, um ihr Refugium fertig zu gestalten, und das trotz widriger Umstände wie der spürbaren Wirtschaftskrise. „Wir haben es aber geschafft, in kurzer Zeit das Grundstück in ein Paradies zu verwandeln!“ Die Temperatur beträgt meist das ganze Jahr 28 Grad, meist scheint die Sonne.

Traumhafter Sonnenuntergang am Bentota River von der Terrasse aus. Foto: Knechtel

Trotz des Altersunterschieds sind Ira und Chanaka „ein Herz und eine Seele“, sagt sie. Mit ihre Heimat Österreich bleibe sie aber eng verbunden, „ich möchte sie nie aufgeben“, wenn sie zurück ist, lebt sie in einem kleinen Appartement in Sooß.

Das nächste Buchprojekt wird von ihrem Leben in Sri Lanka handeln. Auch ein Gedichtband ist in Planung. Die „begnadeten Sonnenauf- und -untergänge“ inspirieren sie, „das ist mein ganz privater Discovery Channel hier!“

Kontakt zur Chaleni Villa via WhatsApp: +436767828162.

Das Logo der Chaleni Villa. Der Name Chaleni stammt übrigens von beiden - das Cha von Chanaka und Leni von Ileni, da er Irene nicht aussprechen kann... Foto: Knechtel

Selfie von Ira Knechtel bei ihrem Heimatbesuch zuletzt im Dezember. Foto: Knechtel

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.