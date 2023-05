Waffenverbot missachtet: Mann aus dem Bezirk Baden vor Gericht

Der 42-Jährige und sein 48-Jähriger Freund sollen, so die Anklage der Staatsanwaltschaft, beide Tresore und ein Luftdruckgewehr gestohlen sowie die Urkunden in den Safes unterdrückt haben. Der Erstangeklagte bekannte sich für den Verstoß gegen das Waffengesetz schuldig, für den Diebstahl aber nicht. Sein Freund erklärte sich für „nicht schuldig“.

Eine Tür des Hauses sei offen gewesen

Der 42-Jährige erklärte vor Gericht, dass er mit dem Freund in der Nähe des Hauses seines Stiefvaters, der eine Woche zuvor verstorben war, unterwegs war und „einfach kurz vorbei schauen“ wollte. Dabei habe er die Türen des Hauses kontrolliert und eine offen vorgefunden. Er sei hinein gegangen, um das Haus zu inspizieren. Der Safe im Wohnzimmer sei nicht mehr wie früher hinter einem Kasten verborgen gewesen und „hing halb von der Wand“. Er habe kurz daran gerüttelt und er sei zu Boden gefallen. Daraufhin habe er den Freund, der draußen im Auto gewartet hat, gerufen und gemeinsam hätten sie diesen Waffentresor und den aus dem Schlafzimmer des Vaters in den Pkw verladen. Das Luftdruckgewehr habe ihm der Vater geschenkt, „als ich ungefähr zwölf war“, deshalb habe er es mitgenommen.

Er habe aber gleich auf der Fahrt retour versucht, mit dem Bruder des Stiefvaters Kontakt aufzunehmen, um ihm das mitzuteilen und man habe ein Treffen für das folgende Wochenende ausgemacht. „Ich wusste nicht genau, was in den Tresoren ist, wollte sie auch nicht stehlen, sondern nur in Sicherheit bringen.“ Was sein Onkel nicht so gesehen haben dürfte, denn zwei Tage später stand die Polizei vor seinem Haus und fand bei einer Durchsuchung das Luftdruckgewehr und ein Scheckkartenmesser. „Dass ich beides nicht besitzen durfte, wusste ich nicht.“ Die beiden Tresores waren - ungeöffnet - nach wie vor im Auto des Freundes.

Der Erstangeklagte wurde wegen des Waffenbesitzes zu drei Monaten bedingt verurteilt, vom Diebstahl wurden beide Angeklagten frei gesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

