Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Tribuswinkel zu einem Kleinbrand in die Adlergasse alarmiert.

Brandstiftung in Wohnsiedlung .

Als die Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort eintrafen und die Lage erkundeten, dachte man anfänglich an ein schnelles Einsatzende. Denn man fand am Gehsteig vor einer Mehrparteienwohnhausanlage nur noch einige am Boden liegende glosende Zeitungen vor. Rasch waren diese mit dem Einsatz einer Kübelspritze auch schon wieder abgelöscht. Eine ebenfalls alarmierte Streife der Polizeiinspektion Traiskirchen nahm den Vorfall auf. Da es sich hierbei eindeutig um eine Brandstiftung handelt, entschied man sich auch noch die direkte Umgebung zu kontrollieren.

Nur wenige Meter weiter fand die Feuerwehr bei zwei abgestellten Müllbehältern eine weitere Brandstelle. Hier wurde in einer Altpapier-Tonne versucht einen Brand zu legen, der jedoch fast von alleine wieder ausging. Da man nun auch noch von weiteren Brandlegung ausgehen konnte suchten die Einsatzkräfte weiter.

In der Leopold Fuhrmanngasse wurden die Florianis erneut fündig und endeckten bei einem anderen Müllbehälter eine weitere Brandlegung. Hier musste dann ebenfalls ein Glutnest abgelöscht werden.