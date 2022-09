Kuhstallbar ist Geschichte

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Über das vergangene Wochenende und am Montag waren Ausräum- und Entkernungsarbeiten im Gange, dann ging alles ganz schnell, als plötzlich gestern am Dienstag mit dem Abbruch begonnen wurde. Der überraschte auch Baustradtrat und Vizebürgermeister Franz Gartner, SPÖ. Er erklärt: "Ein offizieller Abbruchbescheid ist bei uns als Baubehörde nicht eingereicht worden. Wir haben zwar als Baubehörde sofort reagiert, aber die Abbrucharbeiten sind ohne Genehmigung begonnen worden." Es liegt am Bauamt auch kein Projekt vor, was auf dem Grund der ehemaligen Kuhstallbar tatsächlich errichtet werden soll.

Einen großvolumigen Wohnbau kann sich Gartner nicht vorstellen, "denn bei dieser Widmung im Siedlungsgebiet sind maximal zwei Wohneinheiten möglich", sagt der Vizebürgermeister.

Auch die Parkplatzsituation ist in dieser Gegend angespannt, vorgeschrieben sind jedenfalls pro Wohneinheit zwei Stellplätze.

