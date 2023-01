Süddruck: Nie um einen Spruch verlegen

Werbung

Christian Menzel ist wohl das, was man einen echten Kalendermogul nennt. Im Jahr 1969 trat er in die Fußstapfen seines Vaters und stieg als damals 21-Jähriger in die Familien-Druckerei ein. 1976 machte er sich selbstständig und erwarb eine eigene Druckerei, die er bis heute erfolgreich führt. Der Kalenderidee ist er seither treu geblieben.

Nun erscheint 2023 ein völlig neues Produkt mit modernem Design, das in Österreich, Deutschland und der Schweiz in fünf verschiedenen Varianten angeboten wird.

Der „Impuls Sprüchekalender“ begleitet mit Sprüchen zu den unterschiedlichsten Themen durch das Jahr ist in vielen Betrieben und Privathäusern zu finden. Die Digitalisierung habe den Markt für Kalender stark beeinflusst. „Heute hat so gut wie jeder seinen Kalender auf dem Smartphone. Doch gerade in Zeiten wie diesen spüren viele Menschen den Wunsch nach etwas Haptischem. Der Impuls Kalender kommt da gerade recht“, erklärt der Unternehmer.

Auch, weil die Sprüche immer wieder Anlass zu einem kurzen Gespräch bieten. „Besonders beliebt ist der Kalender als Werbemittel und Kundengeschenk, da wir die Leiste je nach Wunsch individuell bedrucken können.“ Der hängende Kalender sei – pro Tag gerechnet – „immer noch das billigste Werbemittel mit 12-monatiger Laufzeit“, betont Menzel. Der Verleger spürt die aktuellen Entwicklungen: „Steigende Energiekosten sowie enorme Lieferprobleme und Teuerungen beim Rohmaterial betreffen auch uns. Trotzdem müssen unsere Kunden keine Lieferschwierigkeiten befürchten“, sagt er.

Von 1990 bis 2005 war Menzel Präsident des österreichischen Kalenderverbandes (ÖKV).

