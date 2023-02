Applaus für Lesepaten: Rotes Kreuz Aktion hilft Schülern

So bietet das Rote Kreuz Triestingtal auch Lesepaten an, die mit den Schülern in den Schulen lesen üben.

Kooperationen gibt es zurzeit mit der Volks- u. Hauptschule Hirtenberg und Berndorf, mit der Hauptschule Weissenbach und mit der Volksschule Altenmarkt und Pottenstein.

Die Aktion ist nicht nur ein wichtiger Beitrag, um in aller Ruhe und gemütlicher Atmosphäre das Lesen zu üben, sondern auch eine willkommene Abwechslung für die Schüler.

„Die Kinder kommen zu zweit und üben das Vorlesen und Verstehen kurzer Lesetexte. Nicht nur die schwächeren Schüler profitieren ungemein von dieser zusätzlichen Förderung“, meint etwa die Volksschulleiterin aus Pottenstein, Kathrin Bortolotti. Zurzeit fungieren voller Euphorie Ilse Blaschek, Gerda Scheiblauer, Ulrike Klima, Anita Hofmann, Hildegard Matejicek, Karin Grabenweger, Christine Dorner und Johann Fließenschuh als Lesepaten.

„Wir bedanken uns herzlich bei allen, die eine Lesepatenschaft übernommen haben, es wird wirklich sehr gerne von den Schulen und Schülern angenommen, für die es auch ein Erfolgserlebnis darstellt“, erzählt Teamleiterin Edith Hirschhofer, die auch selbst eine Lesepatenschaft übernommen hat.

