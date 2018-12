Der ehemalige Berndorfer Stadtrat Hans Peter Winkelmayer (ÖVP) und Unternehmerin Gabriele Leithner ließen sich vor rund zwei Jahrzehnten zur Belebung der Wirtschaft den „Triestingtaler“ in Form einer geprägten Münze einfallen. Dieser war über einige Jahre hinweg rege im Umlauf, doch in letzter Zeit war er ein wenig in Vergessenheit geraten.

Diesem Umstand möchte nun die „Leader-Region Triestingtal“ Abhilfe schaffen und der silbernen Münze neues Leben einhauchen.

Taler ist ein Statement gegen Geldabfluss

Dazu Leader-Obfrau Anette Schawerda: „Wir müssen auf die Betriebe schauen, die unser Tal lebenswert mitgestalten und viele davon auch den täglichen Bedarf decken. Wir haben zig Unternehmer, die für jeden Geschmack etwas bieten, der Branchenmix zieht sich von der Bekleidung bis zur Kulinarik.“

Doch gerade, weil Konsumenten immer stärker im Internet bei ausländischen Konzernen einkauften – und das bargeldlos – „setzen wir mit dem Triestingtaler ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, mit unserem Einkaufsverhalten die kleinen Geschäfte in den Orten zu erhalten.“

Erworben werden kann der Triestingtaler, den es auch in Geschenkkassetten gibt, in den Triestingtaler Sparkassen, den Volksbanken sowie den Raiffeisenbanken zum Gegenwert von je 10 Euro.

Auch Pottensteins SP-Ortschef Daniel Pongratz freut sich über die Initiative zur Wiederbelebung dieser Idee: „Um den Triestingtaler wieder zu beleben, muss man ihn attraktiver machen. Anreize schaffen, einerseits für Konsumenten und natürlich auch für Gewerbebetriebe. Bei uns in Pottenstein wird er in der Weihnachtszeit für Weihnachtspräsente verwendet aber auch während des Jahres zur Bezahlung für Hilfsdienste. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, den Taler wieder vermehrt in Umlauf zu bringen. Ich freue mich sehr, dass auch Peter Hayden, der Vorstandsdirektor der Sparkasse Pottenstein, mit an Bord ist und seine Ideeneinfließen lässt.“

Auftakt für die Neuauflage des Triestingtalers wird die Pottensteiner Gewerbemesse im Mai sein.