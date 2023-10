Romeo und Julia im Casino Baden

Die unsterbliche Liebesgeschichte William Shakespeares über Romeo und Julia beeindruckte in allen Jahrhunderten seit ihrer Entstehung die Leser, Zuhörer oder Theaterbesucher. Auch ungezählte Komponisten sind seither diesem Sujet verfallen und haben wunderbarste Musik dazu komponiert.

Im Konzert am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr, versucht Tritonus-Gründer und Dirigent Norbert Pfafflmeyer mit einer Auswahl von Romeo-Musiken dieses Phänomen der Musikgeschichte klangvoll ins Casino Baden zu bringen.

Pfafflmeyer hat eine romantische Opernouvertüre ausgewählt, die von Bellini zur Oper „I Capuelti e i Montecchi“, dann kommt eine Fantasie-Ouverture, die eigentlich für ein Ballett gedacht war. „Zuletzt ein Fremdkörper, der aber keiner ist, denn auch die Geschichte von Salome und Jochanaan ist eine sehr traurige, letztlich letal endende Liebesgeschichte, wie die von Romeo und Julia“, beschreibt der Musikwissenschafter Alfred Willander den thematischen Einstieg in den Konzertabend.

Salome und Jochanaan unterschieden sich zwar von Shakespeares Liebespaar, „aber es geht ja doch um Liebe, wenn auch sehr einseitig, denn die verwöhnte Prinzessin Salome, die ihre körperliche Wirkung, der etwa der geile Tetrarch Herodes erlegen ist, an dem Propheten Johannes erproben will, erlebt eine Abfuhr und steigert daraufhin ihre Begehrlichkeit so weit, dass sie in ihrer kindlichen Dickköpfigkeit nur noch Herodes dazu bringt, ihre Ermordung anzubefehlen“, fasst Willander die Geschichte zusammen.

Als letztes Stück des Abends hat Pfafflmeyer die Suite aus Sergej Prokofieffs Ballett ausgewählt: „Salomes Tanz der sieben Schleier – und diese Suite sei die reumütige Rückkehr zum ursprünglichen Thema – die unsterbliche Liebe.

Das Programm im Detail

V. Bellini: Ouverture zur Oper „I Capuleti e i Montecchi“

P. I. Tschaikowsky: Romeo und Julia, Fantasie-Ouverture

R. Strauss: Salomes Tanz der sieben Schleier

S. Prokofieff: Romeo und Julia, Suite Nr. 1

Es spielt die Brünner Philharmoniker unter Dirigent Norbert Pfafflmeyer. Samstag, 21. Oktober, 19.30 Uhr. Congress Center Baden.

Karten: Ticketservice CCB; Tel: 02252 444 96 444 bzw. Restkarten an der Abendkasse.