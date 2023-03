Badener Publikum in Euphorie

Begeisterungsstürme löste im Festsaal des Congress Centers Baden das Frühlingskonzert des Vereins Tritonus aus.

Dirigent Norbert Pfafflmeyer sorgte mit der Martinu Philharmonie Zlín für gute Stimmung und Frühlingsgefühle. Dauerte es zum Auftakt, bei der Symphonie Nr. 1 in B-Dur von Robert Schumann, bis das Publikum in Fahrt kam, stellte sich nach dem Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauß (Sohn) eine euphorische Stimmung ein, die nach der Pause anhielt.

Hier gelangte der Walzer „Snow is falling“ des jungen Badener Komponisten Wolfgang Michael Bauer zur Uraufführung. Wer an eine moderne Schocktherapie dachte, war positiv von der Leichtigkeit und dem Swing in der Komposition überrascht – begeisterter Applaus war die Folge.

So richtig kochte die Stimmung dann bei beliebten Operetten-Liedern von Franz Lehar, Emmerich Kálmán und Karl Komzák, hervorragend interpretiert von Tenor Jörg Schneider und Sopranistin Magdalena Michalko. Da wurden viele Handys gezückt und zu Recht ganz laut Bravo gerufen.

Die Solisten des Abends, Jörg Schneider und Magdalena Michalko, präsentierten sich in grandioser Verfassung usn stecken das Publikum mit ihrer guten Laune an. Foto: Fotoatelier Christian Schörg

Im fast ausverkauften Saal waren unter anderem Stadtchef Stefan Szirucsek, Stadtrat Hans Hornyik, Pater Amadeus Hörschläger und viele mehr begeistert.

Die nächsten Tritonus-Konzerte:

Samstag, 21.10.2023, 19.30 Uhr: Romeo und Julia.

Romeo und Julia. Werke von Vincenzo Bellini, Peter I. Tschaikowsky, Sergei Prokofjew und Richard Strauss.

Brünner Philharmoniker, Norbert Pfafflmeyer, Dirigent.

Samstag, 16.12.2023, 19.30 Uhr: Weihnachtskonzert

Weihnachtskonzert Ludwig van Beethoven: Messe in C-Dur, op. 86 und andere Werke.

Cornelia Hübsch (Sopran), Megan Kahts (Alt), Robert Bartneck (Tenor), Wolfgang Bankl (Bass), Chorvereinigung Schola Cantorum, Philharmonisches Orchester Györ, Norbert Pfafflmeyer, Dirigent

Samstag, 09.03.2024, 19.30 Uhr: Bruckner zum 200. Geburtstag.

Bruckner zum 200. Geburtstag. Anton Bruckner: Symphonie Nr. 8

Brünner Philharmoniker, Norbert Pfafflmeyer, Dirigent

