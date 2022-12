Baumfreunde rückten in Schranawand aus

Werbung

„Das Naturdenkmal ist laut Bezirkshauptmannschaft Baden in einem ausgezeichneten Zustand. Bisher wurden 273 verschiedene Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen – darunter 36 gefährdete“, informiert Chris Jung von den Baumfreunden. „Weiteres Manko: „Leider stellten wir fest, dass offensichtlich Fahrzeuge über den Trockenrasen gefahren sind, was strengstens verboten ist“. Am Bild: Josef Ahorn, Irmgard Benesch, Chris Jung mit Nils, Christian Schuster und Hannelore Krycha.

