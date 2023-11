Leobersdorfer im Einsatz für Goldschopfaster & Steppen-Sattelschrecke

Über 450m² Trockenrasen konnten dank der Hilfe von 18 freiwilligen Helfern gerettet werden – unter vollem Krafteinsatz wurden zahlreiche Gehölze am Hangtrockenrasen ausgehackt oder geschnitten. Wichtige Unterstützung leistete Umweltgemeinderat Gerhard Stampf und zehn Mitarbeiter von Sanofi – Opella Healthcare Austria GmbH, die einen Tag lang das Büro gegen die freie Natur tauschten. Um sicherzustellen, dass die Helfer genügend Kraft für die Arbeit hatten, wurde eine großzügige Jause von Gerhard Stampf sowie Getränke vom Weingut Dungel zur Verfügung gestellt.

Volksschüler retten Naturdenkmal Trockenrasen

Ausgerüstet mit Astscheren und Handschuhen machten sich außerdem 58 Schüler der 3a, 3b und 3c der Volksschule Leobersdorf daran, den Naturdenkmal-Trockenrasen zu pflegen und Büsche zurückzuschneiden. Somit setzten die Kinder ein Zeichen für eine artenreiche und klimafitte Zukunft.

Betreut wurden alle Helfenden von den Biologinnen und Biologen des Landschaftspflegevereins Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken.

Die Pflege der Trockenrasen in Leobersdorf wird von der Marktgemeinde Leobersdorf finanziell unterstützt. „Alle Freiwilligen sind ein wichtiger Teil der Netzwerk Natur Region – ein Netzwerk an Menschen für ein Netzwerk an Naturflächen - an der sich bereits 25 Gemeinden und zahlreiche Vereine, Schulen, Landwirte und Unternehmen der Region Thermenlinie-Wiener Becken beteiligen“, informiert Melanie Frauendienst vom Landschaftspflegeverein.

Zum Thema Trockenrasen & seine Pflege

Trockenrasen bestehen schon seit der letzten Eiszeit, also seit zumindest 600.000 Jahren. Über diese alten Weide-Lebensräume zogen große Pflanzenfresser-Herden wie Mammuts, Wisente und Auerochsen. Mit den landwirtschaftlich aktiven Menschen folgten Haustiere wie Schafe, Ziegen, Pferde und Rinder. Durch die Aufgabe der Beweidung seit dem 2. Weltkrieg sind Trockenrasen heute durch Verbuschung und Verwaldung bedroht. Verschwinden die Trockenrasen, gehen viele seltene heimische Pflanzen und Tiere, darunter Goldschopfaster und Steppen-Sattelschrecke, verloren.

Mithelfen kann jede und jeder! Die nächsten Gelegenheiten dazu sind am Samstag, 11. November, von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr in Oberwaltersdorf und Ebreichsdorf (Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben). Kontakt: anmeldung@landschaftspflegeverein.at; Nähere Infos unter: www.landschaftspflegeverein.at