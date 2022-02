78-Jähriger nach Rettung aus Triesting-Werkskanal verstorben

Zu dramatischen Szenen kam es am Dienstag gegen Mittag in Trumau (Bezirk Baden): Ein Mann stürzte in den Werkskanal und wurde mehrere hundert Meter weiter von einer Passantin gerettet. Er wurde daraufhin ins Landesklinikum Baden gebracht, wo der Mann mittlerweile verstarb.

Lesezeit: 1 Min Thomas Lenger