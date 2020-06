Eine 81-jährige Pensionistin war am Mittwochvormittag mit ihrem elektrischen Rollwagen auf einem Radwege an der Triesting in Trumau unterwegs. Mit dabei war auch ihr Hund, der mit der Leine am Fahrzeug befestigt war. Plötzlich dürfte der Hund an der Leine angezogen und den elektrischen Rollwagen zum umstürzten gebracht haben. Dabei stürzte die 81-jährige über eine Böschung des Triestingufers und kam auf der Böschung zum Liegen. Dabei dürfte sie sich einen Unterschenkelbruch zugezogen haben. Passanten leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die schwer verletzte Frau wurde von Sanitätern des Roten Kreuz Oberwaltersdorf und von Polizisten der Polizeiinspektion Trumau gerettet und in den Rettungswagen gebracht. Dort wurde sie vom alarmierten Notarzt aus Baden versorgt und in weiterer Folge ins Krankenhaus nach Baden gebracht.

Der Hund wurde von den Passanten an der Unfallstelle betreut. Dieser jaulte und wollte sich nicht von der Stelle bewegen. Schließlich hatten die Polizisten die zündende Idee und machten sich mit dem elektrischen Rollwagen Richtung Ortszentrum auf den Weg. Der Hund, folgte dem Rollwagen brav und konnte später von einer Verwanden der 81-Jährigen übernommen werden.

