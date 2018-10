Gegen Baum geprallt: 21-Jährige verletzt im Krankenhaus .

Die Serie an Unfällen im Bezirk Baden reißt nicht ab. Nach dem schweren Unfall am Mittwoch-Abend auf der L157 in Oeynhausen (NÖN.at berichtete) kam es heute zu zahlreichen weiteren Unfällen in Oeynhausen, Reisenberg, Baden, Ebreichsdorf und in Trumau.