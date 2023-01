Windpark & Photovoltaikanlage: Öko-Kraftwerk läuft

Werbung

Pünktlich zum Jahreswechsel stellte die Wien Energie zwei Klimaschutz-Großprojekte in der Gemeinde Trumau fertig. Der dortige Windpark mit acht Windkraftanlagen und eine unmittelbar anschließende Photovoltaik-Freiflächenanlage erzeugen seit Jahresbeginn gemeinsam mit einer Leistung von über 37 Megawatt Ökostrom für 17.400 Haushalte. Das ist zehnmal der Strombedarf aller Haushalte in Trumau.

„Erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenkraft sind der Schlüssel für die Energiewende. Deshalb setzen wir in Trumau bereits seit Jahren auf den Ausbau dieser Technologien“, freut sich Bürgermeister Andreas Kollross (SPÖ) anlässlich der Fertigstellung. Neben dem gemeinsamen Standort in Trumau verbindet die beiden Anlagen eine weitere Eigenschaft: „Zusammen bilden sie das größte grüne Hybrid-Kraftwerk Österreichs mit nachhaltiger Stromerzeugung aus Windkraft und Sonnenenergie“, heißt es dazu in einer Aussendung. Wien Energie habe den Windpark und die Photovoltaikanlage gemeinsam geplant, „um eine optimale Einspeisung ins Stromnetz zu ermöglichen“.

Das Hybridkraftwerk leitet den Ökostrom aus den beiden Anlagen in eine gemeinsame Stromleitung. Dazu „kommunizieren“ der Windpark und die Photovoltaikanlage miteinander. „Wind- und Sonnenspitzen gibt es selten gleichzeitig. Die kombinierte Ökostromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie ist daher besonders effizient und schont das Stromnetz“, weiß Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. Wien Energie hat rund 46 Millionen Euro in die beiden Anlagen investiert.

Um die großen Mengen an Ökostrom an die Abnehmer zu verteilen, haben die Wiener Netze im Rahmen der Errichtung die Kapazitäten des Umspannwerks in Moosbrunn ausgebaut. Ein weiterer Ausbau der erneuerbaren Energie in der Region ist geplant. Auch die Installation von Stromspeichern ist angedacht.

