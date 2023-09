Wohnbauprojekt als Trainingsplatz für Badener Feuerwehren

Vor kurzem fand noch die Gleichenfeier für das Wohnbauprojekt „Downtown, Baden“ mit 18 Eigentumswohnungen statt, nun wurde der auf der Baustelle befindliche Turmdrehkran als Übungsobjekt für den Ernstfall genutzt.

Die VIVITgruppe stellt damit dieses Jahr bereits zum zweiten Mal eine Baustelle zu Übungszwecken zur Verfügung. Die Freiwillige Feuerwehr Baden Weikersdorf hat sich auf Höhenrettungen spezialisiert und nutzte den Baustellenkran Übungsobjekt für die monatliche Übung der Höhenrettungsgruppe. Diesmal mit Teilnahme der FF Baden Stadt und FF Enzesfeld.

Übung in schwindelerregender Höhe

Bereits im März setzten sich die Mitglieder der Höhenrettungsgruppe auf der Baustelle in Veste Rohr schwindelerregenden Höhen aus. Mögliche Ernstfälle, wie die seilbasierte Rettung eines Kranführers, konnten auch jetzt wieder unter realitätsnahen Bedingungen trainiert werden. Das Erklimmen des Krans mit allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und anschließendem Abseilen ist auch in der Braitner Straße gut gelungen. Neben besten Ausblicken auf die beiden entstehenden Wohnhäuser mit gesamt 18 Eigentumswohnungen lag den Übenden hier auch die wenige Gehminuten entfernte Badener Innenstadt sowie die am Grundstück vorbeifließende Schwechat zu Füßen.

Der Kran befindet sich nun nur noch wenige Wochen auf der Baustelle. Das laufend fortschreitende Bauprojekt – die Wohnungen sind mehrheitlich bereits vergeben – soll bereits im Frühjahr des nächsten Jahres fertiggestellt und an die Bewohner übergeben werden. Die Wohnungen umfassen rund 34 bis 95 m² mit zwei bis vier Zimmern und großzügigen Freiflächen. Sieben Einheiten sind derzeit noch verfügbar.

Auch Kameraden aus anderen Feuerwehren bei „Spezialeinheit“

Seit vielen Jahren verfügt die FF Baden Weikersdorf über eine Höhenrettungsgruppe, um auch Personenrettungen aus Höhen und Tiefen rasch und sicher helfen zu können. Im Lauf der Zeit haben sich auch Kameraden aus anderen Feuerwehren, wie z.B. FF Baden Stadt, FF Baden Leesdorf, FF Siegenfeld und FF Enzesfeld) für dieses Thema interessiert und der Gruppe eingebracht.

Diese Badener „Spezialeinheit“ trainiert einmal im Monat verschiedene Szenarien, so dass die Feuerwehr-Mitglieder nicht nur an das Arbeiten in großen Höhen gewohnt werden, sondern auch laufend ihr Wissen festigen bzw. erweitern können. „Natürlich ist es nicht leicht entsprechende Übungsobjekte zu finden. Daher möchten wir uns an dieser Stelle bei der VIVITgruppe sehr herzlich bedanken, da sie uns im September bereits zum zweiten Mal einen Kran für Übungszwecke zur Verfügung gestellt hat“, bedankt sich Feuerwehrkommandant Martin Sinkovits.