Bewaffneter Tankstellenräuber in Baden auf der Flucht

Er flüchtete zu Fuß mit Beute in unbekannter Höhe, eine Fahndung blieb erfolglos. Das Personal wurde nicht verletzt, war aber geschockt. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden am Dienstag an das Landeskriminalamt NÖ (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.

Der Überfall war am Ostersonntag kurz vor 21 Uhr verübt worden. Bei dem Täter handelt es sich laut Aussendung der Polizei um einen 25 bis 30 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen, sehr schlanken Mann. Er war dunkel gekleidet, trug eine graue Haube und eine FFP2-Maske.

