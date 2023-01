Wienersdorf: Angestellte hatte Todesangst

Werbung

Ein Raubüberfall am 17. September beschäftigt derzeit das Landesgericht.

An dem Tag soll ein 20-jähriger Wiener eine Tankstelle überfallen, die Mitarbeiterin dort mit einer Schreckschusspistole bedroht und zur Herausgabe von 1.600 Euro Beute gezwungen haben. Außerdem soll der junge Mann von 19. auf 20. September gemeinsam mit einem Mitangeklagten vier Reifen plus Felgen bei einem Autohändler gestohlen haben.

Der Angeklagte bekannte sich für beide Vergehen schuldig und gab vor Gericht an, dass er Geld gebraucht habe, weil er süchtig sei. Er konsumiere Drogen seit seinem zwölften Lebensjahr und sei auch spielsüchtig. Die Waffe habe er einem Freund gestohlen und zwei Tage später damit die Tankstelle überfallen. „Ich habe aber zuvor das Magazin geleert.“ Die Beute habe er für Drogen und im Wettbüro verbraucht. Die Mitarbeiterin der Tankstelle, 61, erzählte vor Gericht, dass der Mann in schwarzer Kleidung und maskiert in das Geschäftslokal gekommen sei und die Waffe gegen ihre Brust gerichtet hat.

„Der Mann wollte auch, dass ich den Tresor öffne, aber ich sagte ihm, dass ich das nicht kann. Daraufhin nahm er noch Zigaretten mit.“

„Er sagte nur Geld her und hat dann das Bargeld aus der Kassa in seinen Rucksack geräumt. Der Mann wollte auch, dass ich den Tresor öffne, aber ich sagte ihm, dass ich das nicht kann. Daraufhin nahm er noch Zigaretten mit.“ Die Frau leidet bis jetzt stark unter den Nachwirkungen des Überfalls, „aber ich bin glücklich, dass ich noch lebe. Ich habe in der Situation nur an meine kleine Enkelin denken können.“ Frage der Richterin: „Hatten Sie Todesangst?“ Darauf die Zeugin: „Ja!“

Der Prozess wurde vertagt, weil Zeugen an ersten Tag gefehlt haben.

