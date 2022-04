Übergabe Kainz neuer Sicherheitssprecher der ÖVP in Niederösterreich

Landtagsabgeordneter Christoph Kainz übernahm heute von Bundesminister Gerhard Karner die Agenden als Sicherheitssprecher der ÖVP im NÖ Landtag. Foto: BMI Karl Schober

I m Zuge eines Arbeitstreffens im Innenministerium in der Herrengasse in Wien erfolgte heute die Übergabe der Agenden des Sicherheitssprechers. Der nunmehrige Bundesminister Gerhard Karner, der viele Jahre lang Sicherheitssprecher der ÖVP im NÖ Landtag war, hat diese Funktion nun an Landtagsabgeordneten Christoph Kainz, Bürgermeister der Marktgemeinde Pfaffstätten, übergeben.