Präsidentenwechsel und neue Pläne bei Rotary Club Baden

Das Motto des neuen rotarischen Jahres (1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024) lautet „Create Hope for the world / Gib der Welt Hoffnung“, mit den Schwerpunkten Klima/Umwelt, Menschen mit Behinderung, Betroffene des Ukraine-Krieges.

Mehrere Veranstaltungen, Benefizaktivitäten und Projekte sind im Bezirk Baden geplant, wie etwa am 14. September im Kolpinghaus zu Gunsten eines Feuerwehrautos für die Ukraineund am 9. Oktober „Gedankenzirkus“ im Stadttheater zu Gunsten eines Sozialprojektes in Baden.