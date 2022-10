Bad Vöslau. Lob für Leistung der Feuerwehr

Am Freitag fand eine große Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau und des Roten Kreuzes im 2014 errichteten Krematorium statt.

Aufgebrachte Techniker des Krematoriums berichteten dem Einsatzleiter, dass zwei Arbeiterinnen gerade mit Wartungsarbeiten beschäftigt waren, als ein Brand ausbrach. Sofort wurde der erste Atemschutztrupp in das Gebäude geschickt. Die ortskundigen Mitarbeiter führten die Feuerwehrmitglieder zum Technikbereich, ab hier ging es nur noch mit Atemschutzgeräten weiter. Verzweifelte Hilferufe erreichten die drei Feuerwehrmänner. Durch den dichten Rauch war es nicht so leicht, die Frauen zu finden. Draußen wurde in der Zwischenzeit die Drehleiter in Stellung gebracht, die zweite Technikerin soll sich noch auf dem Flachdach befinden.

Der zweite Atemschutztrupp machte sich auf die Suche. Zwischen Abluftöffnungen und Photovoltaikanlagen war auch dies ein Hindernisparcours. Drinnen zeigten die Feuerwehrmitglieder Improvisationsgeschick. Während sich ein Feuerwehrmann um das Feuer kümmerte, wurde kurzerhand eine Leiter, die wohl zu Wartungszwecken verwendet wurde, angelehnt. Mit letzter Kraft und Hilfe der Feuerwehrmitglieder konnte sich die Technikerin über diese Leiter auf festen Boden retten. Sofort wurde sie danach ins Freie gebracht und dem wartenden Rettungsteam übergeben. Auch die zweite Arbeiterin konnte gerettet werden.

Insgesamt eine Stunde brauchten die Einsatzkräfte, um die Herausforderungen zu meistern, in einer gemeinsamen Übungsnachbesprechung wurde neben Lob auch die ein oder andere konstruktive Kritik ausgesprochen. Die Mitarbeiter des Krematoriums Bad Vöslau zeigten sich beeindruckt von der Leistung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Die Feuerwehr wiederum bedankt sich beim Krematorium für die Unterstützung bei dieser Übung.

