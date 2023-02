Hl. Messe und Stadtbesichtigung: Kriegswitwen zu Gast in Baden

22 ukrainische Witwen, die ihre Männer und auch Söhne im Krieg verloren haben, sind mit ihren Kindern Anfang Februar nach Baden gereist und wurden hier empfangen.

Besonders die Pfarrgemeinde St. Stephan hat ein Herz für die Damen gezeigt, die den Krieg hautnah miterleben und darunter massiv leiden.

Eingeladen zu einem Abendessen wurde in das Pfarramt St. Stephan, bevor die Blasiusmesse, die auch im Zeichen der Ukraine stand, begann. Nach einer Stadtführung durch Baden, unter anderem auch in das Beethovenhaus, waren die Frauen trotz allen schweren erlebten Schicksalen mit ihren Kindern voller Freude angekommen und glücklich über das herzliche Willkommen der Stadtgemeinde. Initiiert hat diesen außergewöhnlichen Ausflug der Gruppe, die in einem Heim in der ukrainischen Stadt Uschhorod, eine der westlichsten Regionen in der Ukraine, lebt, Manuel Baghdi. Der von Kardinal Christoph Schönborn eingesetzte Sonderbeauftragte in Flüchtlingsfragen ist mit Hilfsgütern, von Lebensmitteln bis zu Waschmitteln und Medikamenten, erst kürzlich zum insgesamt siebenten Mal in das Kriegsgebiet gereist. Er will helfen und nimmt seine Mission mit Kardinal Schönborn mit unermüdlichem Einsatz wahr. Das nächste Ziel: Saudi-Arabien.

Baghdi: „Tauche in ein tiefes Leid ein“

„Wenn ich den Menschen in ihr Gesicht schaue, bin ich glücklich über das Lächeln und die Dankbarkeit, ganz besonders in den Augen der Kinder. Jedoch tauche ich auch in ein tiefes Leid ein, weil das, was uns erzählt wird, auch spürbar ist. Für mich persönlich entsteht ein Mischgefühl aus Trauer und Wut. Wozu gibt es den Krieg und warum müssen so viele Menschen darunter leiden?“, sagte Baghdi. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, wie der steigenden Lebenserhaltungs- und Energiekosten, die auch wir haben, dürfe man dennoch nicht wegschauen. Das wünschen sich Pfarrer Clemens Abrahamowicz und Manuel Baghdi.

Blasiusmesse mit Vikar aus Transkarpatien

Bei der Blasiusmesse begrüßte Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz zwei Gastpriester aus Transkarpatien. Sie freuen sich über ein internationales Licht in der Gemeinde. Vikar Miroslav Rusyn hat die Messe auch auf ukrainisch mitbegleitet.

