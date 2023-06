Volksschule Kottingbrunn macht Sprung ins nächste Jahrtausend

Bürgermeister Christian Macho, ÖVP, bezeichnet die Sanierung, den Umbau und den Ausbau der Volksschule als „größtes Einzelprojekt der Marktgemeinde Kottingbrunn, das wir jemals realisiert haben“. Die Gemeinde geht von einem zweistelligen Millionenbetrag aus, die Generalplanung wurde an die Firma FCP zu einem Betrag von 1,8 Millionen Euro vergeben.

Das Volksschulgebäude wurde in den 1970er Jahren errichtet. Zwei Zubauten sind seit dem erfolgt, einer in den 80er und der zweite in den 90er Jahren. „Das Gebäude ist von der Anordnung her eine alte Gangschule, so, wie man früher eben Schulen gebaut hat. Auch die Haustechnik entspricht dem Stand der 80er und 90er Jahre, „das Einrohrheizsystem ist energietechnisch nicht mehr am Stand der Zeit“, sagt Macho.

Schon lange überlegen sich die politisch Verantwortlichen der Gemeinde, wie die Volksschule in die Zukunft geführt werden soll. „Es gab schon erste Überlegungen, als 2016 begonnen wurde, das Raumordnungsprogramm neu zu überarbeiten“, erläutert der Ortschef. „Wir haben uns angeschaut, in welchem Zustand ist das Schulgebäude, kann man es sanieren, reißt man es besser ab, ist es sinnvoll, am Standort zu bleiben. Letzteres ist der Fall und ein Abriss hätte auch wenig Sinn gemacht, denn so schlecht ist das Gebäude auch nicht, die Gemeinde hätte überdies die Entsorgungskosten tragen müssen“, merkt Macho an. In der Phase 0 startete ein Beteiligungsworkshop, bei dem jeder mitmachen konnte der sich einbringen wollte - also vor allem die Kinder, die Eltern, die Lehrer, Direktorin Regina Fichtner und die Nutzer der Sporthalle. Herausgearbeitet wurden Wünsche, Ansprüche und wie das alles in einen Bauplan münden könnte.

Marktplatzkonzept löst Gangschule ab

Herausgekommen ist ein Marktplatzkonzept, dass die Gangschule ablöst. „Das bedeutet, vier Klassen werden um einen Marktplatz herum angeordnet, auch ein eigener Lehrerstützpunkt ist pro Marktplatz dabei. Das hilft, starre Unterrichtskonzepte aufzubrechen und die Kommunikation und den Austausch unter den Klassen und Schülerinnen und Schülern zu fördern“, weiß Macho.

Damit ist es auch möglich, jeden Jahrgang vierklassig führen zu können - inklusive Vorschulklassen, Werkräume und Sonderräume, „alles, was man so braucht“. Die Großzügigkeit ist bewusst so gewählt, „der Schulumbau soll auch noch in den nächsten 30 bis 50 Jahren zur Verfügung stehen“, sagt Macho.

Der Um- und der Zubau erfolgen in Holzbauweise. Geheizt wird mit Geothermie, der Strom für die Wärmepumpe wird von der schuleigenen PV-Anlage kommen, die mit einer Leistung von 40 Kilowattpeak den gesamten Strombedarf abdeckt. Mit dem überschüssigen Strom werden andere gemeindeeigene Objekte beheizt, „vorwiegend das Gemeindeamt“, sagt der Bürgermeister. Im Schuljahr 2023/24 zieht die Schule in ein Provisorium. Dafür wurden Container angemietet bzw. angekauft. Alle Klassen und auch der Hortbetrieb übersiedeln in das Schulprovisorium.

Bürgermeister Christian Macho und Gemeinderat Wolfgang Haas mit den Künstlerinnen und Künstlern vor dem Schulgebäude. Foto: Marktgemeinde Kottingbrunn

Auch die Freiflächen vor der Schule werden neu gestaltet. So kommen Freiraumklassen im Garten, der Vorplatz vor der Schule wird umgestaltet, auch die Zufahrt wird anders. „Die Stadionstraße wird zur Schulstraße, in einer Kiss & Ride-Zone ist nur mehr ein kurzes halten mit dem Auto möglich. Wir wollen Eltern mit ihren Kindern dazu animieren, zu Fuß zur Schule zu gehen und die Stadionstraße während des Schulbetriebes möglichst autofrei halten“, sagt Macho.

Die Stadionstraße soll mit verschiedenen Stationen so spannend gestaltet werden, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Auch die Mehrzweckhalle wird generalsaniert, bleibt aber in ihrer Größe unverändert. Die Baustelleneinrichtung ist schon beinahe abgeschlossen, mit dem Schuljahr 2024/25 soll mit dem Unterricht in der umgebauten Schule gestartet werden. Bunter ist die Schule schon jetzt geworden: Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit einer Fassadenbemalaktion schon vom alten Schulgebäude verabschiedet.