Projekt zur Stärkung der Bad Vöslauer Lebensqualität

Es geht los. Beginnend mit dem 17. April wird das Stadtzentrum in Bad Vöslau neu gestaltet. Das erste Projekt: Der Schlossplatz im Zentrum in der Gemeinde wird von einem Parkplatz in einen multifunktionalen Stadtplatz verwandelt.

Alles geht nach jahrelangen Verhandlungen, unterschiedlichen Ideen und verschiedenen Visionen nun seinen eigenen Weg. Der erste Schritt des Projektes: Zahlreiche Baumpflanzungen, Grüninseln sowie ein Wasserspiel stehen auf dem Plan. Sie sollen durch die Umsetzung des „Schwammstadtprinzips“, einem ganz vereinfacht gesagtem unterirdischen Wasserspeichers, Realität werden. Im Übergangsbereich zum Rathaus wird auch eine barrierefreie Rampenanlage errichtet, die es künftig allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen wird, aus dem Stadtzentrum zum Rathaus und ohne Schwierigkeiten direkt in den Schlosspark zu gelangen.

Bürgermeister Christian Flammer (Liste Flammer) sieht das Projekt äußerst positiv und als beachtlichen, lang vorbereiteten Beitrag, um die Gemeinde noch lebenswerter zu machen. „Die neue Stadtentwicklung mit allen Plänen ist sicher eine Stärkung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in Bad Vöslau“, sagt Flammer.

Parkanlage vor Café Thermalbad wird neu gestaltet

Die Parkanlage vor dem ehemaligen Café Thermalbad wird auch architektonisch neu eingekleidet. 2023 bekommt der Platz nämlich ein neues Kostüm. Endlich wieder in neuer Optik für die Öffentlichkeit, um das Ambiente noch sehens- und erlebenswerter zu machen. „Der Umbau des Straßenbandes mit den neu konzipierten Kreisverkehren, insbesondere von Seiten Badens wird in einer einjährigen Evaluierungsphase erst 2025 realisiert“, heißt es seitens der Stadtgemeinde.

Begleitet werden die Umbaumaßnahmen durch eine umfassende Informationskampagne mit Schautafeln, Infofoldern, einer Kolumne im Stadtanzeiger von Bad Vöslau und einer Informationsplattform auch im Internet. In den sozialen Medien wirkt auch dieses Projekt stärker denn je.

Geplant ist, von April bis November 2023 den Schlossplatz und den Park am Fischerlteich zeitgemäß umzugestalten. Die ersten Arbeiten sollen spätestens Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Das Credo: „Was lange währt, wird endlich gut!“ Viele, viele Jahre wurde schon geplant, diskutiert, entworfen und wieder verworfen. So lange, dass man schon meinen könnte, es handle sich nur um eine Mär. „Nun hat das Warten ein Ende und der Umbau beginnt“, erklärt die Stadt auf der eigens für das Projekt eingerichteten Internetseite: Infos zur Neugestaltung des Zentrums (badvoeslau.at)

