100 Jahre NÖ: Baden feierte Bezirksfest .

Anlässlich 100 Jahre Niederösterreich veranstaltete die Stadt Baden am Wochenende ein Bezirksfest, das es in sich hatte. Zur Eröffnung am Samstag reisten die Bürgermeister des Bezirks Baden öffentlichkeitswirksam mit einem Sonderzug der Badner Bahn an.