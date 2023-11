Pottendorf: Jubiläumsausstellung von Eef Zipperer zum 80. Geburtstag

Die Künstlerin Eef Zipper lebt und arbeitet in Landegg und feiert ihren 80. Geburtstag mit einer großen Ausstellung im Gemeindeamt-Festsaal in der Alten Spinnerei Pottendorf. Am Samstag, den 11. November ab 17 Uhr zeigt sie dort einen Überblick ihrer Arbeit. Sie ist eine leidenschaftliche Malerin und arbeitet mit Eitempera Technik, wobei sie die Farben mit Pigmenten selbst anmischt. Neben ihrer Malerei entstehen auch Objekte, Skulpturen und Installationen.

Dieses Kunstwerk von Eef Zipperer aus alten Telefonbuchseiten trägt den Titel "Warteschleife". Foto: privat

Die Ausstellung ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil zeigt eine Gegenüberstellung von Malerei, Film und Fotografie, inspiriert von fließendem Wasser im Schlosspark Pottendorf. Der zweite Teil zeigt stimmungsvolle, fast schon abstrakte Gräserbilder mit Installationen. Und im dritten Teil werden ältere Bilder aus der Urform-Periode von Zipperer gezeigt. Es sind Bilder mit einfachen, simplen Formen, in denen man etliche Spuren des Lebens entdecken kann.

Das Jubiläumsbuch „Eef Zipper eine Reise“ beschreibt und zeigt die künstlerischen Arbeiten außerhalb ihrer Malerei unter dem Motto: „Damit es nicht verloren geht“. Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit Zeitgeist, Vergänglichkeit und der Zukunft, zeigt aber auch auf, dass stets Neues entsteht. Die Vernissage am Samstag, 11. November beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Ausstellung ist auch noch am Sonntag, den 12. November von 15 bis 19 Uhr zu sehen. Ausstellungsort: Gemeindeamt Pottendorf, Alte Spinnerei 1 - Festsaal, 2486 Pottendorf.

www.eef-zipper.at