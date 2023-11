Mahnmal für den Frieden in Pfaffstätten gesegnet

Der Plan der Marktgemeinde Pfaffstätten, aus dem Kriegerdenkmal mit Hilfe steinmetzlicher Handwerkskunst ein Friedensmahnmal zu machen, ist mit der Segnung zu Allerheiligen abgeschlossen. Die Überlegungen zur Umgestaltung begannen, als klar wurde, dass die Volksschule erweitert werden muss. Die Bauarbeiten dazu begannen 2020 und waren im Vorjahr abgeschlossen. Schon damals war für Bürgermeister Christoph Kainz klar, dass das Kriegerdenkmal in seinem aktuellen Kontext ausgedient hat. Der Gemeinderat beschloss, das Kriegerdenkmal in ein Friedensmahnmal umwandeln zu lassen. Das Kriegerdenkmal wurde 1921 am Schulvorplatz errichtet. „Uns war es wichtig, den Friedensaspekt hervorzuheben und einen anderen Platz für das Denkmal zu finden, weil wir ja auch den Platz vor der Volksschule umgestaltet haben“, erläutert Kainz.

Das Kriegerdenkmal wurde behutsam demontiert und am Kirchenvorplatz in veränderter Form als Friedensmahnmal wieder aufgebaut. Zu Allerheiligen segnete Ortspfarrer Pater Walter Ludwig im Rahmen eines Festaktes auf seinem neuen Platz gegenüber der Kirche. Im Rahmen dessen erläuterte Kainz die Geschichte des Denkmals und seine zeitgemäße Weiterentwicklung in ein Friedensmahnmal. Im Namen der Marktgemeinde Pfaffstätten bedankte er sich bei allen, die daran mitgearbeitet haben. Der Bürgermeister sagte überzeugt: „Gerade jetzt müssen wir erleben, wie nahe der Krieg in der Ukraine ist oder der Terror in Israel. Daher halte ich es für ganz wichtig, dass wir nicht nur allen Opfern der beiden Weltkriege gedenken, sondern auch ein Mahnmal für den Frieden vor Augen haben.“

Mahnmal bedeutungsvoll ins Heute geholt

Das Denkmal selbst wurde mit drei veränderten Elementen sehr bedeutungsvoll ins Heute geholt. Zum einen wurde das martialische Symbol – die Granate auf der Spitze des Denkmals – abgenommen und vor den Sockel gelegt, um sie bewusst dem Verfall preiszugeben. Die Denkmalspitze krönt anstelle dessen eine weiße Lilie, das Symbol für Friede, Reinheit und vieles mehr. Zum Zweiten wurden die einstigen Bollerketten abgenommen und durch zwei Bänke ersetzt und zum Dritten das gesamte Denkmal mit fünf Stelen eingeschalt. Sie dienen als Träger für drei Namenstafeln und für einen Schaukasten, der von Schülerinnen und Schülern der Volksschule Pfaffstätten gestaltet wird. Die Namenstafeln listen die militärischen Opfer der beiden Weltkriege auf. Ganz links wurde die Präambel der Charta der Vereinten Nationen samt einer kurzen Geschichte des Denkmals eingraviert.

Eine alles verbindende Inschrift läuft über die Stelen: „Mahnmal für den Frieden, im Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege 1914-1918 und 1939-1945 sowie aller ziviler Opfer der Gemeinde Pfaffstätten“. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde der Schaukasten auch gleich von den Volksschulkindern mit einem Friedensplakat bestückt. Sie legten bunt bemalte Friedenssteine rund um den Sockel, die auch mitgenommen werden dürfen, um Trost und Frieden zu verbreiten.

Musikalisch gestaltet wurde die Feier vom Musikverein Anton Hofmann und vom Kirchenchor. Mit dabei waren auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gemeinderat, der Feuerwehr, dem Pfarrgemeinderat, den Vereinen, dem Projektteam und natürlich auch aus der Bevölkerung.