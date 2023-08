Pfaffstättner Trockenrasen schützen: 21 Freiwillige packten mit an

Bereits zum sechsten Mal organisieren daher Österreichischer Alpenverein, Landschaftspflegeverein Thermenlinie Wienerwald-Wiener Becken und Gemeinde Pfaffstätten die Umweltbaustelle „Vielfalt am Alpen-Ostrand“. 21 freiwillige, junge Helferinnen und Helfer packen eine Woche lang mit Krampen, Astscheren und Motorsäge mit an, um die wertvollen Trockenrasen von Gehölzen zu befreien. Auch Menschen aus der direkten Umgebung kamen tageweise, um mitzuhelfen. Der Einsatzraum war das Pfaffstättner Naturschutzgebiet Heferlberg-Glaslauterriegel-Fluxberg, dessen Vielfalt durch den Einsatz der Freiwilligen auch in Zukunft erhalten bleiben soll.

Die Teilnehmenden konnten im nahe gelegenen Gebäude der Sport-Union übernachten, das Rote Kreuz stellte die Feldbetten zur Verfügung. Die Teilnahme an der Umweltbaustelle war ehrenamtlich, nur gegen Kost und Logis.

Die Thermenlinie zwischen Wienerwald und Wiener Becken sei eines der artenreichsten Gebiete Europas, weiß Projektleiterin und Biologin Irene Drozdowski. „Die im Naturschutzgebiet vorkommenden, wertvollen Trockenrasen bieten Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten- und Pflanzenarten wie Sägeschrecke und Gelben Lauch. Ohne Pflege durch Menschen und Weidetiere würden diese Flächen durch Verbuschung verlorengehen.“

Die Umweltbaustelle leiste einen wichtigen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: „Durch die Landschaftspflegeaktivitäten wird ein wesentliches Zeichen für das Leben an Land und für den Klimaschutz gesetzt“, betont Drozdowski. Teilnehmerin Anna-Lena Hauser ist glücklich, dabei sein zu können: „Man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat und fühlt, dass man die Welt ein bisschen besser gemacht hat. Es ist toll, die Vielfalt der unterschiedlichen Naturräume zu sehen.“

„Die Arbeit draußen leistet einen überaus wertvollen Beitrag zu Schutz der biologischen Vielfalt, Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Gleichzeitig lernen die Menschen die bunt blühenden Trockenrasen kennen und lieben und sehen, dass sie selbst einen Beitrag für ein lebenswertes Morgen leisten können. Natürlich können alle mitmachen - unabhängig von Geschlecht oder Herkunft“, sagt Drozdowski.

Auch Pfaffstättens Bürgermeister Christoph Kainz, freut sich über die Umweltbaustelle des Alpenvereins, die bereits zum sechsten Mal stattfindet: „Die Umweltbaustelle ist ein besonderes Zeichen für ehrenamtliches Engagement der Jugend im Bereich des Klima- und Biodiversitätsschutzes in unserer Gemeinde und wir sind stolz diese Aktivitäten zu unterstützen. So geht nachhaltiger Umweltschutz!“

Um das Gebiet zu erweitern und die bestehenden Trockenrasenflächen zu verbinden, seien laut Kainz derzeit Verhandlungen mit einigen Grundstückseigentümern im Laufen.