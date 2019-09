Die Marktgemeinde ist die erste Gemeinde im Bezirk, in der eine Natur- und Baumbestattung angeboten wird. Bürgermeister Karl Brandtner (SPÖ) berücksichtigt damit die stetig wachsende Nachfrage nach dieser naturnahen Bestattungsart.

Am Hirtenbrger Ortsfriedhof gibt es dafür einen eigenen Platz, an dem die Bestattungen, etwa unter einem Baum, in einer verrottbaren Urne stattfinden können, was einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Umweltschutz leistet. Die Bestattungsfirma Killian nimmt diese Natur- und Baumbestattungen vor, deren großer Vorteil auch der Entfall jeglicher Grabpflege ist.