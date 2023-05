Abwasser von Baustelle färbte die Schwechat in Baden grau

„Mir reicht's“, sagt Badens Sportfischereivereinsobmann Andreas Schweiger. „Erst die Sache mit der Heiligenkreuzer Kläranlage, und jetzt wieder eine Baustelle, wo die Abwässer einfach in den Regenwasserkanal gepumpt worden sind. Die Schwechat hat ausgesehen wie ein Betonfluss, ganz grau. Und das hat sich hinuntergezogen bis in die Tribuswinkler Au.“

Über diesen Kanaldeckel wurde das Abwasser entsorgt. Foto: privat

Als staatlich beeidetes Fischaufsichtsorgan ist Schweiger berechtigt, Kanaldeckel zu öffnen um so herauszufinden, woher die Verschmutzung ihren Ausgang genommen hat. Der Verursacher war relativ schnell eruiert. „Wir haben auf der Baustelle Arbeiter angetroffen, die kein Wort Deutsch gesprochen haben. Die haben sicher nicht in böser Absicht gehandelt, aber die Abwässer einfach in den Kanal zu pumpen, das geht einfach nicht", sagt Schweiger.

Der Sportfischereiverein investiert viel privates Engagement und Geld in die Fischzucht, damit in Mühlbach und Schwechat Fische eingesetzt werden, deren Eltern ebenfalls aus diesen Gewässern stammen. Nur so ist garantiert, dass die Jungfische auch Überleben und eine Zukunft haben. Solche Aktionen machen die Arbeit des Fischereivereins wieder zunichte. „Es wird ja so vieles einfach in die Kanaldeckel hineingestopft. Besonders beliebt zur Zeit sind auch Hundekotsackerl“, resümiert Schweiger.

Unter Baden verläuft Regenwasserkanal

Warum so wenig Sensibilität im Umgang mit der Schwechat geübt wird, lässt den Obmann langsam an seinen Mitmenschen zweifeln. Schweiger hat auch die Bezirkshauptmannschaft Baden und die politische Stadtspitze über den Vorfall informiert. Umweltgemeinderätin und Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, sagt zu den Bautätigkeiten: „Das ärgerliche an diesem Fall ist, dass eine wasserrechtliche Genehmigung zu den Bautätigkeiten vorlag. Man hat nur die Sache nicht zu Ende gedacht, nämlich, wie man die Abwässer von der Baustelle abtransportiert.“ Das hätte mit einem Lkw und das Einbringen in den Abwasserkanal funktioniert.

Die Vizebürgermeisterin appelliert generell an alle Badenerinnen und Badener zu bedenken, „dass das Kanalsystem in unserer Stadt einmal so ist, wie es ist. Ganz Baden ist von einem Regenwasserkanal durchzogen, alles, was ich in den Gully hineinleere oder stopfe, kommt direkt in der Schwechat oder im Mühlbach an“.

Der Unterschied ist ganz klar zu erkennen: links das saubere Wasser, rechts das verschmutzte. Foto: privat

Krismer will daher auch eine Kampagne starten, um diese Tatsache noch einmal publik zu machen und die Menschen dahingehend zu sensibilisieren.

