Thema Umwidmungen: Erste Volksbefragung in Berndorf

Zurzeit bereitet sich die Krupp-Stadt auf die bevorstehende Volksbefragung am Sonntag, dem 3. September bezüglich der Umwidmungen der Grundstücke am Kremesberg und der Wankenwiese vor, die von der Plattform „Gemeinsam Bewegen“ eingebracht wurde (die NÖN berichtete).

Kremesberg & Wankenwiese Bürgerinitiative Berndorf schaltete Resetarits ein

Sowohl die Stadtgemeinde Berndorf, wie auch die „Bürgerinitiative Berndorf“, hinter der Liselotte Krendelsberger, Johanna Haigl, Gabriele Handl und Birgit Müller stecken, verteilten Infoblätter an jeden Haushalt, allerdings naturgemäß mit unterschiedlichen Interessen und Angaben, wobei Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) besonders der Kostenpunkt der Volksbefragung von 30.000 Euro sauer aufstößt.

So berichtet die Stadtgemeinde Berndorf in ihrer „Sonderausgabe Volksbefragung“ über das Zustandekommen der geplanten Umwidmungen, zu denen es bereits 2019 unter der SPÖ-Ära Verhandlungen und Abkommen mit der Firma MBV-Metallbe- u. Verarbeitung GmbH gegeben haben soll und auch in den Gemeinderatssitzungen vom 25. Juni 2019 und dem 16. Dezember 2019 diesbezüglich Beschlüsse gefasst wurden. Auch wegen der Wankenwiese fanden die ersten Gespräche und Vereinbarungen bereits 2018 mit der ATLAS Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H statt, wobei fälschlicherweise bei der Aussendung der Bürgerinitiative auf das gewichtige Wörtchen „gemeinnützige“ anscheinend vergessen wurde.

Die seit 2020 regierende bunte Koalition (bestehend aus ÖVP, LZB, UBV und FPÖ) übernahm das SPÖ-Erbe und wollte es zur Umsetzung bringen, wenn da nicht die Bürgerinitiative eingegriffen hätte. Seitdem kommt die Krupp Stadt nicht zur Ruhe und die Meinungen der Bevölkerung und der Politik klafft weit auseinander, besonders die Opposition spricht sich gegen eine Umwidmung aus.

Mit einer Aussendung und Transparenten machen die Initiatoren auf die Volksbefragung aufmerksam. Foto: Dietmar Holzinger

Innenverdichtung in St. Veit

Die zuständige Stadträtin Birgitta Haltmeyer (ÖVP) erarbeitete das Konzept: „Voraussetzung für eine Verbauung ist immer eine Umwidmung, die strengen, gesetzlichen Anforderungen und Kontrolle unterliegt“, betont sie.

Für den Teil der Wankenwiese wurden laut Haltmeyer „alle gesetzlichen Widmungserfordernisse genau geprüft und das fachliche Ergebnis sagt, ein Wachsen nach innen mitten im Zentrum von St. Veit ist zu befürworten.“ Eine gemeinnützige Genossenschaft, die nicht gewinnorientiert sei, sondern zum Zweck gegründet wurde, leistbaren Wohnraum zu schaffen und dafür auch unter Aufsicht stehe, „möchte dort mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung ein möglichst ökologisches Reihenhausprojekt verwirklichen“, sagt Haltmeyer.

„Die Fachexperten sagen mir, dass Reihenhäuser auf der Wankenwiese eine sinnvolle Innenverdichtung im Kerngebiet St. Veits darstellen, der Naturschutz sichergestellt, der Bedarf nach leistbarem Wohnen für Familien und die Infrastruktur dafür gegeben sind. Dieser Fachexpertise folgend befürworte ich ein gemeinnütziges, möglichst grünes Reihenhausprojekt auf einem Teil der Wankenwiese mit welchem auch ein öffentlicher Nachbarschaftspark errichten werden soll. Der Rest soll Grünland bleiben“, erklärt Stadträtin Haltmeyer.

Koalition zum Großteil einig

Seitens der Koalition hält man sich entweder bedeckt, oder man spricht sich für die Umwidmung in der Wankenwiese aus, außer Nicole Holzinger von der LZB: „Für mich ist das Wichtigste, dass sich unsere ansässigen Bürger wohl fühlen, das Verkehrsaufkommen im Raum Berndorf/St. Veit ist jetzt schon unerträglich. Ich habe allerdings nichts gegen einen gemäßigten Bau von Einfamilienhäusern. Wir müssen auch die deutlichen Warnsignale der Natur endlich ernst nehmen und nicht weiter zupflastern und man muss auf jeden Fall das Abstimmungsergebnis der Volksbefragung berücksichtigen“.

Der Kremesberg wäre sowieso gefallen, meint man abschließend.

Opposition gegen Umwidmung!

Mittlerweile wird die SPÖ von vielen neuen Mandataren vertreten, dementsprechend änderte sich auch ihre Meinung: „Selbstverständlich stehen wir als SPÖ Berndorf zur Einbindung der Bevölkerung in den politischen Alltag. Gerade bei so wichtigen Themen, welche maßgebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität in Berndorf haben, finden wir es gut, dass unsere Bewohner einbezogen werden. Billige Polemik gegen die Initiatoren der Volksbefragung wie sie kürzlich in einer Postwurfsendung des Bürgermeisters gemacht wurden, lehnen wir ab!“

Laut SPÖ hätte man „in anderen Bereichen wie zum Beispiel dem derzeit absolut nicht notwendigen Marken Relaunch um 77.000 Euro, oder einen Fotobären um 13.000 Euro, welchen sich die Stadtregierung eingebildet hat, sparen sollen!“

„Wir begrüßen, dass unsere Berndorfer bei den Entwicklungen in unserer Stadt eingebunden werden und werden uns an die Entscheidung der Bevölkerung gebunden halten“, hießt es seitens der SPÖ weiter.

Der „wilde“ Gemeinderat Kurt Hoffer spricht sich deutlich gegen die Umwidmungen aus: „Mit dem heutigen Wissensstand muss man alles versuchen die geplanten Verbauungen und die dadurch entstehende Bodenversiegelung zu verhindern. Die Firma Atlas fährt ein volles Werbeprogramm für das Projekt, doch einen brauchbaren Plan bezüglich Infrastruktur gibt es nicht und sie redet von 'leistbaren Wohnen' und gibt aber keine Preise bekannt“, kritisiert Hoffer. „Und unser Bürgermeister setzt sich für die Verbauer statt für unsere Bürger ein. Wenn man die Geschehnisse von Grafenwörth verfolgt hat, wäre es nicht verwunderlich, wenn so mancher auf die Idee kommen könnte, dass auch hier möglicherweise ebenfalls persönliche Interessen im Vordergrund stehen“, mutmaßt er.

Die vom Bürgermeistererwähnen hohen Kosten der Volksbefragung „soll er bitte mal vorlegen“, fordert Hoffer auf. „Er selbst scheut nämlich keine Kosten, um seine Botschaften zu verbreiten. Er hat mittlerweile auch schon zwei 4-seitige Folder in Farbe auf Hochglanzpapier an alle Haushalte ausgesendet um die Bevölkerung, mit teils unrichtigen Angaben, zu beeinflussen und zu verunsichern“, bemängelt Hoffer.

„Herr Bürgermeister lernen sie den Umgang mit Demokratie und freuen sie sich, dass es den Bürgern möglich ist, ihre Meinung kundzutun“, poltert der „Wilde“.

Bürgerinitiative: „Genug Bauland vorhanden“

„Für eine Stadtentwicklung, die diesen Namen verdient, muss kein Grünland mehr umgewidmet werden, denn es ist genug Bauland vorhanden und es gibt bereits ausreichend Projekte auf gewidmetem Bauland, um den Bevölkerungszuwachs bis 2050 aufzunehmen“, versichert Gabriele Handl von der Bürgerinitiative Berndorf. Der ÖVP seien nicht die Bürger wichtig, sondern Bauherrn und Investoren, kritisiert sie in einem offenen Brief an die ÖVP Berndorf.

ÖVP-Bürgermeister Franz Rumpler äußert sich dahingehend: „Mir ist es wichtig, nachhaltige Stadtentwicklung und größtmöglichen Schutz der Umwelt in Gleichklang zu bringen. Junge Familien haben den Wunsch leistbares Eigenheim zu schaffen und sich in unserer schönen Stadt wohlzufühlen. Ich hab mich immer um ein gutes Gesprächsklima bemüht, bin nun aber enttäuscht mit welchen Unterstellungen, haltlosen Behauptungen die Bürgerinitiative die Bevölkerung bewusst verunsichert“, sagt er.