Gemeinsam mit zehn weiteren europäischen Kurorten bewirbt sich die niederösterreichische Stadt nämlich am heutigen Dienstag offiziell um den Titel UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Bürgermeister und UNESCO-Botschafter unterzeichnen am Dienstag in der tschechischen Botschaft in Paris den Antrag, heißt es in einer Mitteilung der bayerischen Kurstadt Bad Kissingen. Unter dem Titel "Great Spas of Europe" möchten die Städte auf die Tradition von Kurorten und ihre Bedeutung für Medizin und Tourismus hinweisen.

Beteiligt sind neben der Biedermeierstadt die deutschen Kurorte Bad Kissingen, Baden-Baden und Bad Ems sowie Karlsbad, Marienbad und Franzensbad aus Tschechien, Spa (Belgien), Vichy (Frankreich), Montecatini Terme (Italien) und Bath (Großbritannien). Entschieden wird über die Anträge auf der UNESCO-Welterbekomiteesitzung im Sommer 2020.