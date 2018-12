Seit der Kooperationsvereinbarung 2014 wurden auf nationaler und internationaler Ebene intensive Gespräche zur Ausfertigung der Einreichungsunterlagen geführt und gezielte, lokale Informationsinitiativen gesetzt.

Nun geht die Bewerbung in die nächste Phase, in der die Stadt Baden vor allem auf Professionalität setzt. So soll in der Gemeinderatssitzung am 11. Dezember die von Fachleuten erhobene Welterbe-Zone zur Kenntnis genommen werden. Sie umfasst das Stadtzentrum samt Kureinrichtungen sowie den stadtbildprägenden Villengürtel und zieht sich bis zum Eingang ins Helenental. „Das Welterbe-Gebiet wird vollständig von einer Pufferzone umschlossen“, ergänzt Stadtchef Stefan Szirucsek, VP.

Die Nominierung zum Weltkulturerbe ist eine Chance – wir können sie nutzen oder versemmeln“. Bgm. Stefan Szirucsek, VP

Zur Begleitung des derzeit laufenden Bewerbungsprozesses und zur Information des Gemeinderates soll zudem ein Welterbe-Ausschuss als Unterausschuss des Kulturausschusses eingesetzt werden. Bis zur Entscheidung hinsichtlich Anerkennung/Ablehnung fungiere dieses Gremium als Beirat.

Im Falle der Aufnahme in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes sollen Koordination und Umsetzung der Maßnahmen durch ein lokales Welterbe-Management erfolgen. Außerdem soll ein Manager eingesetzt werden, der von einer lokalen Steuerungsgruppe unterstützt wird. Als fachlicher Beistand für Gemeinderat und Stadtverwaltung wird zudem ein Experten-Fachbeirat eingesetzt, ein Welterbe-Kuratorium soll für die Beobachtung der weiteren Entwicklung des Welterbes „Great Spas of Europe – Baden bei Wien“ zuständig sein. Diese Struktur, die sich laut Szirucsek bereits beim Neusiedlersee-Weltkulturerbe bewährt habe, soll der Gemeinderat durch einen Grundsatzbeschluss in die Wege leiten.

Um die Entwicklung der „Great Spas of Europe“ noch besser vorantreiben zu können, ist außerdem ein multilateraler Zusammenschluss der beteiligten Städte geplant. Szirucsek: „Diese Partnerschaft ermöglicht ein effizientes, gemeinsames Marketing und eröffnet wirtschaftliche, touristische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Kooperationsmöglichkeiten.“

Bevor die Entscheidung zum Weltkulturerbe fällt, besucht noch die Unesco-Kommission alle 11 Bewerberstädte und gibt eine Empfehlung ab. Szirucsek rechnet mit der Entscheidung realistischerweise erst mit 2020. Für ihn sei die Nominierung zum Weltkulturerbe eine Chance – „wir können sie nutzen oder versemmeln“.