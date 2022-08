Arbeiter stürzte in Wampersdorf in Lichtschacht

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Wampersdorf. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer war gerade dabei mit dem Ladekran seines Fahrzeuges Material auf einer Zwischendecke im zweiten Stock der Baustelle abzuladen. Dabei dürfte der Mann einen Lichtschacht übersehen haben und rückwärts in diesen gestürzt sein. Der Mann flog ca. 3 Meter in die Tiefe und prallte am Beton auf.

Die Feuerwehr Wampersdorf wurde gemeinsam mit dem Rettungswagen des Roten Kreuz Landegg und dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 zu einer Menschenrettung alarmiert. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt stabilisiert und anschließend in einer Korbtrage mit Hilfe eines Staplers vom Objekt gehoben. Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Meidling geflogen.

