Erneut waren Telefonbetrüger in der Stadt Baden aktiv

Eine 87-Jährige erhielt am späten Nachmittag einen Anruf einer verzweifelt klingenden jungen Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Sie sei in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt und säße beim Bezirksgericht in Baden am Hötzendorferplatz. Auch in dem Fall ging es darum eine bestimmte Menge an Geld für eine Kaution zu überbringen und auch hier war wieder eine falsche Staatsanwältin im Spiel.

Zum Glück für die Pensionistin war ihr Sohn im Raum und hörte das Telefonat. Seine Mutter verstand die Anruferin schlecht und war völlig aufgelöst. Sie rief den Namen ihrer Enkelin, was denn passiert sei. Der Sohn nahm den Hörer und plötzlich reagierte die Anruferin ganz anders. Nicht das vermeintliche Enkerl meldete sich, sondern eine Frau berichtete von dem Unfall und von dem Geld, ohne das die Enkelin nicht freikomme.

Der Sohn der alten Frau ließ sich die Nummer geben - es war die des Bezirksgerichts, wo um diese Uhrzeit niemand mehr erreichbar war. Er rief seinen Bruder an, den Vater der angeblich in einen Unfall verwickelten jungen Dame, der ebenso hochgradig nervös wurde und versuchte seine Tochter anzurufen. Nach kurzer Zeit meldete sie sich, es gehe ihr gut, sie sie im Fitnesscenter. Nun war allen klar, es handelte sich um einen Betrugsversuch. Also wurde die Polizei angerufen. Diese bestätigte, dass derzeit mehrere solcher Fälle auftreten. Die Betrüger würden sich im Telefonbuch altmodisch klingende Namen raussuchen und anrufen, da sie annehmen würden, dass es sich dabei um ältere Personen handeln dürfte.

Die betroffene betagte Frau war psychisch völlig mit den Nerven fertig und musste sich ausruhen. Die Polizei ersucht nochmals, keinesfalls auf die Forderungen der Anrufer einzugehen und im Zweifelsfall bei der nächsten Polizeidienststelle anzurufen. Klar sei, das die Polizei niemals selbst um Geldbeträge ansuche.

Seit Jänner dieses Jahres sind bei der Bundespolizei in Baden im System insgesamt fünf Polizeitricks mit Kautionsbetrug erfasst bzw. angezeigt worden, davon vier Versuchshandlungen, „die Dunkelziffer ist wie immer in solchen Fällen vermutlich weit höher“, weiß Chefinspektor Günther Skrianz, Fachbereichsleiter für den Kriminaldienst, der erst kürzlich im Rahmen des Stadtmarketing-Frühstücks über solche und andere Fälle berichtete.

