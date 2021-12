Berndorf/Bad Vöslau: Der Raubmord am Heiligen Abend

Ein aufmerksamer Leser des „Friedhofsguckers“ ist der Leobersdorfer Vizebürgermeister a. D. Harald Sorger. Er machte auf eine Geschichte aufmerksam, die an Habgier und Brutalität ihresgleichen sucht und es würde ihn „interessieren, ob man mehr über die Bluttat in der Heiligen Nacht von 1930 in Erfahrung bringen könnte“. Der „Friedhofsgucker“ begann seine Recherchen.

Waldfriedhof Berndorf, November 2021: Ein nebeliger, trister Tag, irgendwie passt das Wetter zur Grabsuche. Historische, verfallene und eine Vielzahl von aufgelassenen Grabstätten nehme ich in Augenschein, aber keine Spur von Franz Frömmel – wo liegen seine Gebeine? Ist das Grab schon heimgefallen, weggeräumt für alle Ewigkeit?! Ich rufe Totengräber Willi Steinberger an, der erklärt mir die ungefähre Lage. Bald darauf stand ich vor dem sandsteinernen, verwitterten Grabstein des ermordeten Franz Frömmel – zu finden in Gruppe3/Reihe4/Grab3.

Eingemeißelt aber schon schwer leserlich steht da „Franz Frömmel – durch Mörderhand getötet“. Im Gedanken geht es nun zurück in den Dezember des Jahres 1930, wo Frömmel und seine Frau Viktoria, „Viki“ wie er sie liebevoll nannte, noch eine glückliche Familie waren, bis der „Heilige Abend“ kam – sein Todestag!

Die Frömmels hatten sich einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet, ihr Anwesen in der Wolfstraße 2 in Bad Vöslau war nicht nur Unterkunft ihres Lebensmittelhandels, sondern auch ihre idyllische Privatoase. Der angrenzende Schuppen ist das Heim zahlreicher Haustiere gewesen. Die Katzen, Hasen und Meerschweinchen, wurden gehegt und gepflegt. Der treue „Dobermann“ war ein aufmerksamer Wächter. Im Stall stand das alte Ross, der „Braune“ genannt, es wurde noch immer zur Fahrt zu den Märkten eingespannt.

Es ging harmonisch bei den Frömmels zu, aber ab Mitte 1930 merkte die treu sorgende Gattin depressive Veränderungen ihres Mannes. Ein Einbruch im Oktober, der nie aufgeklärt wurde, verschlechterte weiter seinen Gemütszustand. Irgendwann im November sagte er seufzend zu seiner geliebten Frau: „Pass auf Viki – mit mir geht`s einmal ganz schnell zu Ende!“ Es zog nun der Winter ins Land, in der Adventzeit betrieb man zwei Marktstände. In Bad Vöslau verkaufte Viki ihre Spezialitäten und in Berndorf war Franz mit Helfer Johann Roiß, am Hauptplatz (heute Kislingerplatz) mit seinen Leckerbissen vertreten. Roiß, selbst „Grünzeug-Händler“ und als „Heurigenspieler“ bestens bekannt, ergänzte den Marktstand mit Gemüse und Obst.

24. Dezember 1930 – Der Tag des Morddramas!

Die Frömmels frühstücken gemeinsam, alles scheint friedlich, ja feierlich, obwohl sie heute noch ein schwerer Arbeitstag erwartet. Der Marktwagen ist schnell mit Wildbret- und Fischspezialitäten beladen – der „Braune“ wird eingespannt – mit Johann Roiß an der Seite geht es über Gainfarn, Großau, vorbei am „Schwarzen Kreuz“ und dem ehrwürdigen „Gottesacker zu Berndorf“, hinunter in die Kruppstadt. Am Marktplatz herrschte schon reges Treiben.

Die Berndorfer Gesellschaft des Jahres 1930 kaufte gerne bei Frömmel, er war vertrauenswürdig und machte immer einen guten Preis. Schnell war der Markttag zu Ende – es dämmerte schon. Frömmel und sein Begleiter packten zusammen – die Tageslosung mit 1.700 Schilling war eine beachtenswerte Summe (heute ca. 6.100 Euro). Am Weg nach Hause war Franz schon in Gedanken in seinem gemütlichen Heim. Das Gespann fuhr beim Waldfriedhof vorbei – hunderte Kerzen leuchteten in die „friedliche Nacht“. Die Bäume knisterten durch die Eiseskälte, nichts ahnend erreichten sie den Schicksalsort, den Mordplatz – die vermummten Spießgesellen lauerten schon. Es war ca. 18 Uhr.

Szenenwechsel: „Der Zeuge in der Mord-Rauhnacht“

Carl Schöffberger, ein strammer Mittfünfziger aus Veitsau, nimmt am Nachmittag des 24. Abschied von seiner in Baden wohnenden Schwester Rosa, er hatte sich verplaudert, musste sich nun sputen, war es doch ein Fußmarsch von ca. drei Stunden. Auf „Schusters Rappen“ geht es zurück nach Veitsau, in Großau wurde es dann schon dunkel, jetzt kam der Marsch durch den stockdunklen Wald, und das in der „ersten der zwölf Raunächte“.

Carl, der selbst gerne Gruselgeschichten erzählte, schauderte es ziemlich, als er bei der Bärensäule vorbeikam, er glaubte im angrenzenden „Totenkopfwald“ die „Wilde Jagd“ mit ihren schrillen Schreien zu vernehmen! Mit schnellen Schritten näherte er sich dem „Schwarzen Kreuz“, da zeigten sich schemenhafte Gestalten im Licht des aufgehenden Mondes.

Carl huschte in den Wald – nun hörte er auch Schüsse (!) – durch den Schnee stapfte er keuchend querfeldein bis zum Friedhof, dort gelangte er wieder auf die Landstraße und ging jetzt schnell Richtung Berndorf. Vor den ersten Häusern überholte ihn „oh Schreck“ ein herrenloses Pferdegespann in rasender Fahrt! Schöffberger eilte zum Gendarmerieposten und machte Meldung. Die Wachorgane begaben sich Richtung „Schwarzes Kreuz“ und was sie vorfanden, ließ sie erschaudern!

18 Uhr – beim Mordplatz „Schwarzes Kreuz“

Zu dieser Zeit steuerte ein weiterer Zeuge Richtung Großau seinen schweren Pkw. Ihm kam ebenfalls das herrenlose Pferdegespann entgegen. Der Chauffeur verringerte die Fahrt, im Scheinwerferkegel erblickte er einen leblosen Körper, er stieg vorsichtig aus dem Auto, wollte Hilfe leisten – da sah er die Schusswunden im Körper des „Blutüberströmten“. Bald trafen Rettung, Arzt und Gendarmerie ein, es konnte nur noch der Tod von Franz Frömmel festgestellt werden. Mit drei Schüssen in Lunge, Brust und Rücken wurde der 44-jährige Fischhändler niedergestreckt und ausgeraubt! Aus dem Wald kommt eine verstörte Figur taumelnd zum Tatort, es ist Johann Roiß, der Begleiter.

Er gibt Auskunft, dass es sich bei der Mörderbande um drei Burschen handeln soll?! Roiß wird aber in Untersuchungshaft genommen, in einer Zelle im Bezirksgericht Pottenstein verbringt er Weihnachten. Ihm konnte nichts nachgewiesen werden und so wurde er wieder frei gelassen.

Es ist jetzt 20 Uhr, der Tote liegt auf einer Tragbare, zum Abtransport bereit – über ihm, im fahlen Laternenlicht – erscheint schemenhaft das Wallfahrtskreuz mit dem „gekreuzigten Heiland“. Franz Frömmel wird in die Totenkammer des ca. 250 Meter entfernten Waldfriedhofs getragen, dort wo hunderte Lichter flackern – wo er und sein treues Pferd noch vor zwei Stunden vorbeifuhren. Heimwärts wollte er, zu seiner Viki und seinen geliebten Tieren – es ist Weihnachten 1930, die schrecklichsten und traurigsten „Feiertage“, die Viktoria Frömmel je erlebt hatte.

Wie ging es weiter? Die Gendarmerieposten Berndorf, Vöslau, Baden arbeiteten auf Hochtouren, um den Mord aufzuklären. Der Rundfunk – Radio Wien – suchte nach Zeugen. Die Printmedien überschlugen sich mit Falsch- und Richtigmeldungen. 1932 glaubte man den Fall gelöst, der Mörder von Alois Fischer (siehe Friedhofsgucker Nr. 16), Heinrich Posset, gestand in der Justizanstalt Graz-Karlau auch die Ermordung von Frömmel, es war ein Geständnis aus Geltungssucht (!) und entsprach nicht der Wahrheit.

Auch die Witwe kam nicht zur Ruhe, alle Jahre zu Weihnachten bekam sie vom „Mörder?“ mit Postanweisung 128 Schilling „Blutgeld“. Der Überweiser wurde 1934 geschnappt, ein „Spaßvogel“ aus Wien. Am 12. März 1938 schrieb die Kronenzeitung „Frömmel-Mord vor Aufklärung“, drei Verdächtige aus dem Großraum Berndorf verhaftet – Revierinspektor Kandler verhörte die Gesellen, auch diese Spur ergab nichts. Die Jahre vergingen, im September 1941 gab es noch einmal Schlagzeilen um den unaufgeklärten Weihnachtsmord – Johann Roiß und sein Bekannter Lorenz Guttmann wurden von der Gendarmerie Bad Vöslau in Untersuchungshaft gesteckt und wochenlang verhört, auch das brachte keine Aufklärung. Der Zweite Weltkrieg tobte nun in Europa, der Mord an Franz Frömmel wurde immer mehr vergessen, ein typischer „Cold-Case“ – die Mörder wurden bis heute nicht gefunden.

Bitte liebe Leser, wenn Sie vielleicht Infos, Fotomaterial oder Akte über unsere Friedhofsgeschichten haben, würde ich mich über eine Nachricht freuen: holzinger.presse@gmx.at, 0664/2038752 .