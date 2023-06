Tresor auf Feldweg gefunden und geöffnet

Unbekannte Täter haben am 12. Juni bei einem Einbruch in ein Fast-Food-Lokal in Wiener Neudorf einen 300 kg schweren Tresor gestohlen. Dieser wurde von den Tätern auf einem abgelegenen Feldweg in Unterwaltersdorf geöffnet. Im Tresor befand sich allerdings nur die geringe Tageseinnahme des Lokals. Ein Passant meldete den Fund des Tresors der Polizei. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) konnte Spuren sichern. Die weiteren Ermittlungen hat das LKA übernommen.