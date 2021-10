Alles für Familien in oberwaltersdorf

„Wir sind eine echte Mitmachgemeinde, in der es darum geht, für alle Generationen das Optimum zu erreichen“, erklären Bürgermeisterin Natascha Matousek, ÖVP, und Audit-Beauftragte Yvonne Müllner den Startschuss zum neuesten Vorhaben. „Unser Ziel ist es, die Lebensqualität noch stärker in den Fokus zu rücken“, sind sie sich einig. Wie das gelingen soll? „Wir haben uns Experten an Bord geholt, indem wir als Gemeinde am Prozess zur familienfreundlichen Gemeinde und zur Erreichung des UNICEF-Zertifikats als kinderfreundliche Gemeinde teilnehmen“, freuen sich die beiden auch über breite Zustimmung. Im Gemeinderat waren alle für diesen Weg.

Im ersten Schritt erheben die Bürger gemeinsam mit den Experten der für die Auditierung zuständigen „Familie & Beruf Management GmbH“ den IST-Stand von Oberwaltersdorfs familienfreundlichen Gemeindeeinrichtungen, Services und Veranstaltungen.

Im Zuge dieser als Workshop gesetzten Informationsveranstaltungen wird auch der weiterführende Bedarf thematisiert. „Eine Art ‚Wünsch dir was Verfahren‘, bei dem alle, die daran teilnehmen, ihre Ideen und Träume einbringen können, um das Oberwaltersdorf der Zukunft zu planen“, freut sich Matousek auf viele Ideen und Anregungen.