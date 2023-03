Stadt Baden bittet Grundbesitzer um Unterstützung

„Unser Zuhause ist ein Ort, den wir ganz nach unseren persönlichen Vorstellungen gestalten, um uns wohlzufühlen. Es kann jedoch passieren, dass wir trotz großer Sorgfalt bei der Einrichtung und Dekoration der Innenräume sowie der Pflege des Gartens darauf vergessen, auch auf jene Bereiche zu achten, die sich dem Blickfeld mitunter entziehen“, schildert ÖVP-Stadtchef Stefan Szirucsek. So ein Bereich sei etwa der Wildwuchs, „der rasch von privaten Gärten in den Gehsteigbereich wächst und dadurch dessen ungehinderte Nutzung verhindert, Einfriedungen aber auch in Mitleidenschaft ziehen kann“, weiß Szirucsek.

Manchmal sei der Überhang in den Gehsteig- oder Straßenbereich so stark, dass sogar schon die Polizei einschreiten musste, berichtet der Bürgermeister. Die Stadtgemeinde Baden sei zwar bemüht, sämtliche Straßenzüge und Gehsteige unter anderem auch mit Wildkrautbesen zu säubern, wenn aber das Unkraut aus der Fuge zwischen Privatgrund und Gehsteig direkt entlang eines Gebäude- oder Zaunsockels wuchere, bestünde bei einer Behandlung durch den Wildkrautbesen die Gefahr einer Beschädigung des Zaun- bzw. des Gebäudesockels.

Szirucsek appelliert daher: „Wir bitten alle Grundbesitzer, uns bei der Betreuung der Gehsteige zu unterstützen, hin und wieder den Bewuchs zwischen Ihrem Grundstück und dem Gehsteig zu kontrollieren und allenfalls einen Überhang bzw. auch den bodennahen Unkrautbewuchs im Interesse aller zu entfernen. Die Stadtgemeinde Baden bedankt sich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!“

Bauhof-Leiter Rainer Hohl und Bürgermeister Stefan Szirucsek bei einem weiteren Lokalaugenschein in der Franz Gehrerstraße in Baden. Foto: 2023psb/c.kollerics, Sedrick Kollerics

